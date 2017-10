Continuar a ler

Comunicado do Trofense



"O Clube Desportivo Trofense Futebol SDUQ e Fernando Mira chegaram a um entendimento quanto à rescisão do contrato de trabalho do treinador na tarde desta terça feira.



Aproveitando a paragem do Campeonato de Portugal, a direção do Trofense decidiu alterar a equipa ténica do clube. Os resultados negativos conseguidos nas ultimas três partidas levaram à saída do ténico Fernando Mira.Nos próximos dias será anunciado o novo treinador.

Autor: João Baptista Seixas