Fernando Pires (Fanã) assume esta quarta-feira o comando da equipa do Louletano, 10.º classificado da Série E do Campeonato de Portugal, sucedendo a Sander Guerreiro, que cessou funções depois de um ciclo de cinco jogos sem vitórias.É o regresso do técnico a um clube que conhece bem, pois orientou o Louletano por duas ocasiões: na época 1999/00 e, depois, nas campanhas 2002/03 e 2003/04.Adjunto de Paco Fortes no Farense, no período dourado da história do clube da capital algarvia, Fernando Pires, de 57 anos, iniciou depois um percurso como técnico principal que incluiu passagens por Olhanense, Ovarense, Gondomar e Sporting da Covilhã e um longo período no Médio Oriente, ao serviço de clubes de Omã, Koweit e Emirados Árabes Unidos, sendo o Emirates Club o seu último emblema.

Autor: Armando Alves