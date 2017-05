Continuar a ler

Programa da Seleção Nacional:



3 junho: Portugal-Chipre, jogo de preparação no Estoril, às 16 horas

7 junho: partida para Letónia

9 junho: Letónia-Portugal e regresso a Portugal

13 junho: partida para Kazan

18 de junho: Portugal-México

19 junho: partida para Moscovo

21 junho: Portugal-Rússia

22 junho: partida para São Petersburgo

O selecionador nacional Fernando Santos anunciará, na próxima quinta-feira, pelas 12 horas, na Cidade do Futebol, os jogadores convocados para os próximos compromissos da Seleção Nacional, tanto os encontros com Chipre e Letónia, assim como para a Taça das Confederações.Recorde-se que Portugal enfrenta Chipre, num encontro de preparação, a 3 de junho, no Estoril, viajando depois para a Letónia, onde a 7 enfrenta a turma letã, num encontro de qualificação para o Mundial'2018. De seguida, a comitiva nacional regressa ao nosso país, de onde partirá no dia 13 rumo à Rússia, país que acolhe, entre 17 de junho e 2 de julho, a Taça das Confederações - prova na qual está integrada no Grupo A.

Autor: Fábio Lima