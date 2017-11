Continuar a ler

Sinais dados pela equipa. "Teve a atitude correta, na transição e a defender esteve sempre forte. Houve bons envolvimentos ofensivos na primeira parte mas tivemos alguns problemas na zona de finalização. Concretizámos melhor na segunda parte. Foi um jogo bem conseguido."



Jogadores têm dado dores de cabeça? "Se não sentisse isso não os tinha comigo. Responderam muito bem.

Dúvidas? Cada vez tenho mais. Qualidade não falta à equipa, há é que encontrar o equlíbrio certo. Os jogadores estão a crescer. Aqui não há tempo para treinar mas houve compromisso."



Ganhar o Mundial? "Agora estamos a preparar a presença na Rússia, ainda temos mais jogos e depois vamos preparar a prova com a convicção clara que assumimos a condição de querer ganhar todos os jogos. Na Rússia faremos o mesmo."



Sector defensivo. "Vi alguns jogadores a atuar na linha defensiva que me agradaram bastante também." "Teve a atitude correta, na transição e a defender esteve sempre forte. Houve bons envolvimentos ofensivos na primeira parte mas tivemos alguns problemas na zona de finalização. Concretizámos melhor na segunda parte. Foi um jogo bem conseguido.""Se não sentisse isso não os tinha comigo. Responderam muito bem.Dúvidas? Cada vez tenho mais. Qualidade não falta à equipa, há é que encontrar o equlíbrio certo. Os jogadores estão a crescer. Aqui não há tempo para treinar mas houve compromisso.""Agora estamos a preparar a presença na Rússia, ainda temos mais jogos e depois vamos preparar a prova com a convicção clara que assumimos a condição de querer ganhar todos os jogos. Na Rússia faremos o mesmo.""Vi alguns jogadores a atuar na linha defensiva que me agradaram bastante também."

À RTP, TVI e SIC, Fernando Santos admitiu que a existência de muita qualidade individual o tem deixado com dúvidas sobre que jogadores levará ao Mundial do próximo. Após a vitória sobre a Arábia Saudita num particular em Viseu (3-0), o selecionador nacional explicou que as decisões terão de ter por base o "equilíbrio da equipa"."Somos um povo sempre solidário com a desgraça, estamos preocupados com os outros. É importante o apoio moral e económico, temos de ser solidários."