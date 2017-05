Continuar a ler

Cristiano Ronaldo mereceu ainda os maiores elogios do selecionador nacional. "É o melhor jogador do Mundo e o capitão da seleção. Lidera pelo exemplo, é um trabalhador incansável, de dedicação incrível, além do enorme talento de um génio do futebol. É muito fácil trabalhar com ele: ouve e sabe interpretar as ideias que passamos à perfeição. Com ele e todos os outros, tento ser claro e verdadeiro", apontou.E prosseguiu, avaliando a melhor posição de campo do craque do Real Madrid: "Ronaldo já venceu o troféu de melhor jogador do mundo por quatro vezes. Demonstra em campo em que posição rende mais. As opções que fizemos na seleção vão ao encontro das suas melhores características. Houve críticas (...), mas penso que tomei a decisão certa e fico feliz por estar a dar certo no Real Madrid. Cristiano nunca será um 9 típico, mas também já não é um homem só das faixas laterais do campo. É e continuará a ser um atacante muito móvel com uma soberba capacidade finalizadora".