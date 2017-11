Continuar a ler

Desta forma, nos 15 minutos abertos aos jornalistas, o selecionador nacional contou com todos os atletas chamados para esta dupla jornada de preparação para o Mundial'2018, sendo que todos treinaram sem limitações.Nesse período, Fernando Santos dividiu o grupo em duas equipas para um exercício de posse e finalização com balizas pequenas, enquanto os três guarda-redes trabalharam à parte, com o adjunto Fernando Justino.De resto, o técnico deu algumas indicações sobre o possível onze que poderá lançar contra a Arábia Saudita, na sexta-feira, juntando na mesma equipa João Cancelo, Pepe, Luís Neto, Kévin Rodrigues, Danilo, Manuel Fernandes, João Mário, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes e André Silva.Além de servirem de preparação para a fase final do Mundial'2018, os particulares com Arábia Saudita e Estados Unidos, em 14 de novembro, em Leiria, terão um aspeto solidário, com as receitas a reverterem para as vítimas dos fogos que sucederam em outubro.Estes particulares serão os últimos jogos de Portugal, atual campeão europeu, no ano de 2017.