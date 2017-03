Perante a possibilidade da final da Liga dos Campeões ser disputada por equipas onde pontificam internacional portugueses, Fernando Santos jogou à defesa: "Gostava de ver vários jogadores portugueses na final da Liga dos Campeões e se assim naturalmente que não vou torcer por nenhuma equipa."

O selecionador nacional Fernando Santos revelou esta quinta-feira que enviou uma mensagem a Leonardo Jardim, a felicitar o treinador do Monaco pela qualificação para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Os monegascos afastaram o Manchester City de Pep Guardiola, na noite de quarta-feira, graças a um triunfo por 3-1 na partida da segunda mão, após a derrota por 5-3 em Inglaterra."Enviei os parabéns ao meu amigo Leonardo a seguir ao jogo. Foi brilhante o que fizeram", salientou Fernando Santos, à margem da conferência de imprensa na qual divulgou a convocatória da Seleção Nacional para o jogo com a Hungria, referente à qualificação para o Mundial'2018, na qual estão João Mourinho e Bernardo Silva, este último em destaque na partida diante do Manchester City, o que mereceu um breve comentário do selecionador: "O Bernardo e o João estão nesta convocatória pela qualidade grande que têm."

Autor: António Espanhol