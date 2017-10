Continuar a ler

Já qualificado para o Mundial2018, Portugal vai afinar o grupo de trabalho para o Mundial da Rússia em 10 de novembro (19h45) frente à Arábia Saudita no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.Quatro dias depois o conjunto das Quintas joga no Estádio Algarve frente aos Estados Unidos, também às 19h45.Nos sub-21, a conferência servirá para antecipar e divulgar os convocados para os jogos de apuramento para o Europeu de Itália de 2019, frente à Roménia, em 10 de novembro em Ovidiu, e diante da Suíça, em Paços de Ferreira, a 14.Com apenas dois jogos disputados, Portugal tem três pontos que lhe valem a quinta posição no grupo H, que é liderado pela Roménia com 10 pontos em quatro encontros, seguido da Suíça com sete em cinco.