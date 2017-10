Continuar a ler

"Lotação esgotada é muito importante, o estádio é bom, também é importante. Mas não podemos viver de talismãs, temos é de ser melhores do que a Suíça, correr mais e ser mais cadenciados, marcar e não deixar que a Suíça nos marque. Isso é que é importante", acrescentou o selecionador, reconhecendo a importância de jogar no Estádio da Luz, lembrando o que é de facto determinante diante de um adversário poderoso.



A Seleção Nacional perdeu uma única vez na fase de qualificação para Mundial'2018 (Grupo B) e terça-feira recebe a Suíça, o adversário responsável por essa 'nódoa' que fica neste percurso e que pode ser agora apagada com um triunfo no Estádio da Luz, que carimbará o passaporte para a Rússia, num jogo em que Portugal poderá contar com Cristiano Ronaldo, ao contrário do que sucedeu no primeiro embate, em Basileia, a 6 de setembro de 2016."Em qualquer parte, jogar com o melhor do Mundo será sempre diferente. Obviamente que tendo o Ronaldo ficamos sempre com alguma vantagem para o nosso lado", afirmou Fernando Santos em conferência de imprensa nesta segunda-feira, para depois sublinhar que "é bom sinal" que se fale tanto de Ronaldo, "porque se trata Melhor. É muito bom sinal."