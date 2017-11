Continuar a ler

Renovação de setores?



Com várias atletas na convocatória que estão na calha para se estrearem pela seleção das quinas, o técnico dos campeões europeus falou ainda numa hipotética renovação dos setores: "Os jogadores foram observados e outros poderiam estar aqui. Os jogos não nos dizem tudo, às vezes o treino diz muito mais do que os jogos. Há seis ou sete jogadores que nunca participaram, mas é como disse: o Renato fez dois jogos de preparação em março e acabou por estar lá. São as indicações que nos dão no dia a dia. Para mim, era ótimo que todos respondessem bem. Ia ter mais dificuldades, mas tomara eu ter essas dificuldades de não ter 23 mas ter 40", asseverou. Com várias atletas na convocatória que estão na calha para se estrearem pela seleção das quinas, o técnico dos campeões europeus falou ainda numa hipotética renovação dos setores: "Os jogadores foram observados e outros poderiam estar aqui. Os jogos não nos dizem tudo, às vezes o treino diz muito mais do que os jogos. Há seis ou sete jogadores que nunca participaram, mas é como disse: o Renato fez dois jogos de preparação em março e acabou por estar lá. São as indicações que nos dão no dia a dia. Para mim, era ótimo que todos respondessem bem. Ia ter mais dificuldades, mas tomara eu ter essas dificuldades de não ter 23 mas ter 40", asseverou.

Fernando Santos desvalorizou a tenra idade de vários dos convocados da Seleção Nacional para os particulares com Arábia Saudita e Estados Unidos, acrescentando ainda que não será pela faixa etária que definirá as suas listas."O Renato [Sanches] tinha 18 anos quando foi ao Europeu. E outros... O [Raphaël] Guerreiro esteve lá. Digo desde o princípio, é uma equipa aberta. O que existe é qualidade individual e coletiva, e isso é que faz com que os jogadores venham ou não. Destes 23 alguns vão estar [no Mundial], outros não. Com exceção de um jogador, não há nenhum ponto de partida", explicou o selecionador nacional na conferência de antevisão ao jogo com os sauditas.