Quanto aos objetivos da Seleção Nacional na Rússia, Fernando Santos voltou a destacar a qualidade do grupo e refirmou que se mantém o discurso do Euro'2016.



"Na altura, dissemos que Portugal não era favoroitro mas lutava pelo objetivo máximo. Agora comprometemo-nos com os mesmos objetivos", referiu.

Fernando Santos disse esta segunda-feira que "vai ser muito difícil" escolher os 23 jogadores que vai levar ao Mundial'2018 e rotulou essas "dores de cabeça" como "boas"."Acho que temos à volta de 40. 17 vão ficar de fora. Um está certo", disse o selecionador nacional na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os EUA, marcado para as 20h45 em Leiria.

Autor: Sandra Lucas Simões