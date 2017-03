Continuar a ler

"Vamos precisar muito do nosso público para este jogo. Cerca de 2.000 adeptos da Hungria vão estar na Luz, mas acredito que o nosso público, com um apoio fanstástico, vai conduzir-nos como fez em França. Que tenhamos um Estádio da Luz cheio e entusiasta." "A Hungria é um adversário forte, com os mesmo objetivos de Portugal, o que só por si diz bem da importância deste encontro. Não espero um jogo muito diferente do jogo de França. Espero uma Hungria que sabe sair a jogar e que gosta de ter bola. Uma Hungria que também sabe defender bem. Mas não acredito numa Hungria que venha jogar para um ponto", sublinhou Feranando Santos, que apelou ao apoio do público para contrariar a falange de adeptos húngaros."Vamos precisar muito do nosso público para este jogo. Cerca de 2.000 adeptos da Hungria vão estar na Luz, mas acredito que o nosso público, com um apoio fanstástico, vai conduzir-nos como fez em França. Que tenhamos um Estádio da Luz cheio e entusiasta."

Fernando Santos faz convocatória antecipada

Portugal defronta a Hungria no próximo dia 25, no Estádio da Luz, no apuramento para o Mundial'2018, com o pensamento exclusivamente na vitória. Fernando Santos destaca a importância da Seleção Nacional depender apenas de si para marcar presença na fase final da competição, sublinhando que para isso é essencial vencer todos os jogos."Estamos totalmente focados. Só a vitória interessa", afirmou o selecionador nacional na conferência de imprensa após divulgar a lista de convocados para a partida com a Hungria, assim como para o encontro particular com a Suécia.

Autor: Marta Correia Azevedo