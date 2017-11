Fernando Santos fez a antevisão da partida de sexta-feira em Viseu com a Arábia Saudita, abordando o estilo de jogo do adversário, a ausência de Ronaldo e a convocatória para este encontro e para o de Leiria, frente aos Estados Unidos da América.





Dois adversários de média dificuldade?

"Portugal ganhou jogos particulares com a Argentina e Itália que nunca tinha ganho, as coisas não podem ser analisadas dessa forma. Desde sempre temos um lema: para nós não há jogos mais ou menos importantes, não há equipas médias ou melhores. Consideramos todos da mesma forma, não importa muito o nome, importa é o que temos de fazer.

É isso que nos norteia sempre. Sempre que entramos em campo, atrás de nós está o país, está uma bandeira, e mais ainda neste caso. A FPF associou-se a esta onda solidária que o país atravessa, infelizmente desde há 3 meses para cá. O povo está unido nisto, é extremamente solidário. Em Viseu já sei que está esgotado. Acredito e tenho a certeza de que o povo irá responder, assim como nós, no jogo de Leiria. Para além deste ato solidário, não nos esquecemos de que é um jogo e há responsabilidades.

Tenho a certeza de que amanhã os jogadores vão responder bem e fazer tudo para ganhar o jogo."





Mais do que um jogo?

"É mais do que um jogo de futebol nesse sentido. O país percebe isso. Mas depois de o jogo começar, é um jogo de futebol, os jogadores têm de estar concentrados no jogo. Vamos defrontar um adversário que é importante analisar, está apurado para o Mundial, ao contrário dos EUA. É um futebol que normalmente não defrontamos, porque está noutro continente. A partir do momento em que der a palestra, os jogadores vão concentrar-se em vencer este jogo. Vai ser difícil, é uma equipa de jogadores muito rápidos, tecnicamente muito evoluídos e vai ser um bom teste."





Dar minutos a todos?

"Se for possível sim, mas não tenho esse condicionalismo. Não estamos aqui a fazer só um jogo de festa, há um jogo de futebol também. Tenho alertado os jogadores para isso, para o espírito solidário mas também para a competição. Observo diariamente e não tenho mínima dúvida, senão não os tinha convocado, mas depois há outros aspetos que estão em avaliação."





Convocatória com muitos jovens, sinal de que estão na lista assim que abrirem vagas?

"O Renato tinha 18 anos quando foi ao Europeu. E outros... O Guerreiro esteve lá. Digo desde o princípio, é uma equipa aberta. O que existe é qualidade individual e coletiva, e isso é que faz com que os jogadores venham ou não. Destes 23 alguns vão estar [no Mundial], outros não. Com exceção de um jogador, não há nenhum ponto de partida".





Renovação de alguns setores

"Os jogadores foram observados e outros poderiam estar aqui. Os jogos às vezes não nos dizem tudo, às vezes o treino diz muito mais do que os jogos. Há 6 ou 7 jogadores que nunca participaram, mas é como disse: o Renato fez 2 jogos de preparação em março e acabou por estar lá. São as indicações que nos dão no dia a dia. Para mim era ótimo que todos respondessem bem. Ia ter mais dificuldades, mas tomara eu ter essas dificuldades de não ter 23 mas ter 40."





Manter a matriz de jogo?

"É de todo expectável que aconteça. A equipa não vai perder a sua matriz, filosofia, forma de estar em campo. Mas se olharem para as convocatórias anteriores… Com exceção de um jogo um bocadinho anómalo, com Cabo Verde, em que os jogadores não podiam e estar presentes. Os outros jogadores chegaram na segunda à noite, treinaram 20 minutos no Estádio Nacional e no dia seguinte jogaram. Isso acaba por ser mau, poucas conclusões tirámos desse jogo.

Lembro-me do Danilo, chegou à Seleção depois do jogo da Arménia, num jogo particular com a Itália, e acabou por estar na fase final do Euro. Isto serve para isso. É muito importante ver todos os jogos, todas as possibilidades, porque até maio do próximo ano não sabemos o que vai acontecer. Não é uma questão de renovação, é observar jogadores para depois, em consciência, convocar os que entender."





Ronaldo poderia estar nestes dois jogos?

"Não cheguei sequer a ponderar essa possibilidade. Não estava nas minhas contas, como não esteve nos jogos antes do Euro, na Rússia e Luxemburgo. Quando planeei o trajeto até ao Mundial, já não contava com Ronaldo para estes jogos. Aconteceu isto, um caso diferente, solidário, mas alterar a questão desportiva por isso não me parecia que fosse correto."





Favoritos no Mundial?

"Favorito é o Brasil, Argentina, Espanha, Alemanha, França. Estas são as equipas favoritas. Depois há um conjunto de candidatos que ambicionam chegar lá e ir o mais longe possível - e se possível vencer. Portugal não é favorito, mas faz parte destes candidatos."





Arábia Saudita

"É uma equipa muito técnica, em termos ofensivos criam muitos problemas. Se o adversário der espaço – e espero que os meus jogadores não deem - sabem ter bola, sabem atacar. É uma equipa muito forte também em contra-ataque, com três ou quatro jogadores muito rápidos. E depois têm algumas fragilidades também. Acho que é um bom teste."