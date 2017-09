Continuar a ler

"Nunca iria excluir um jogador por razões dessas. Quando tenho esse tipo de questões por resolver, faço-o pessoalmente. Tenho a felicidade por ser amigo pessoal dos treinadores dos jogadores, com quem almoço e janto por vezes, pelo que estou perfeitamente à vontade para discutir com eles quando não gosto de alguma coisa", esclareceu Fernando Santos na conferência de imprensa em que divulgou os convocados para os jogos com Andorra (7 de outubro) e Suíça (10 de outubro).



"Perante as condições que vamos encontrar, o relvado sintético e a questões físicas dos jogadores, avaliando a capacidade física deles para aguentar 180 minutos e não 90 minutos e perante as observações que fizemos, pareceu-nos a melhor opção", reforçou o selecionador, que disse ainda:



"Alguns jogadores vêm com algum cansaço, o que é normal, mas por isso é que temos uma equipa técnica de excelência para fazer isso. Acredito que vamos fazer isso mesmo e que os vamos recuperar. Tenho plena confiança na minha equipa." "Nunca iria excluir um jogador por razões dessas. Quando tenho esse tipo de questões por resolver, faço-o pessoalmente. Tenho a felicidade por ser amigo pessoal dos treinadores dos jogadores, com quem almoço e janto por vezes, pelo que estou perfeitamente à vontade para discutir com eles quando não gosto de alguma coisa", esclareceu Fernando Santos na conferência de imprensa em que divulgou os convocados para os jogos com Andorra (7 de outubro) e Suíça (10 de outubro).

A ausência de Fábio Coentrão é um dos maiores destaques na convocatória anunciada por Fernando Santos nesta quinta-feira para os dois últimos jogos da Seleção Nacional na qualificação para o Mundial'2018.O lateral-esquerdo do Sporting, recorde-se, lesionou-se no último jogo que fez por Portugal (lesão muscular na coxa esquerda diante da Hungria), mas o o selecionador nacional afastou por completo qualquer desentendimento com o clube leonino ou com o seu treinador, Jorge Jesus.