O médio ex-Sporting está impedido de jogar pelo Leicester, por ter falhado a hora limite de inscrição no fecho do mercado de transferências, e só deverá poder regressar aos relvados em janeiro do próximo ano.



Fernando Santos lamentou esta quinta-feira a ausência de Adrien Silva da lista de convocados para a dupla jornada de apuramento para o Mundial'2018 e, para já, só pensa no duelo com Andorra."O Adrien é uma baixa importante. É um campeão da Europa. Nunca tinha deixado de estar numa convocatória desde que sou selecionador. O nosso desejo é que ele estivesse em competição para podermos contar com ele para estes dois jogos. Espero e desejo que a situação dele volte ao normal", afirmou Fernando Santos.

Autor: Lusa