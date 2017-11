Continuar a ler

"Negativo foi a não capacidade de ter bola. O adversário era agressivo no bom sentido, sempre a pressionar, não permitindo que os jogadores pensassem. Na primeira parte, a equipa não teve bola, perdeu-a muitas vezes, jogou um bocadinho à pressa. Tinha perspetivado ter jogadores mais móveis na frente, mas para isso é preciso ter bola. Sofremos um golo e tivemos alguma felicidade no golo que fizemos. Criámos ali algumas chances. Os jogadores trabalharam e procuraram fazer bem. Na segunda parte melhorámos bastante, conseguimos circular melhor, mas não com a fluidez que é normal. O jogo nunca foi totalmente dominado por nós.""Se se ganha um jogo, vamos ficar muito entusiasmados. Se não se ganha, vamos ficar todos muito tristes. Já disse que não estavam aqui a fazer nenhum teste. Obviamente que o que se vê no jogo é importante, mas o que se vê no treino é tão importante como o que se vê no jogo. Estes jogadores estiveram aqui porque já faziam parte do lote. Senão não tinham vindo aqui.""Nem sei se é 31 ou 30, não sou nada desses dados, não sei nenhum dado estatístico. É importante ver os jogadores em campo e foi isso que procurei fazer. Têm de perceber que o pouco tempo de trabalho na Seleção obriga o treinador a ter uma equipa mais coesa no sentido de saber o que quer. Obviamente os jogadores não têm um mês de treino, têm uma semana. Treinámos duas vezes e já querem que corram tudo bem, isso não é possível.""Foi muito importante. Os jogadores sentiram, todos nós sentimos. Tenho a certeza de que na segunda-feira vai começar a ver-se o trabalho."