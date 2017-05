A história do sucesso de Portugal no Euro’2016 é conhecida. A Seleção Nacional venceu a França e sagrou-se campeã europeia. "O que é que eu pensei depois do golo do Éder? O que me veio à cabeça foi: Já está. Mas temos de fazer alguma coisa até ao fim para isto aguentar", contou Fernando Santos durante uma conferência sobre liderança, organizada pelos antigos alunos do MBA da UNL, na Nova School of Business and Economics.

E foi sobre liderança como treinador que Fernando Santos falou pouco mais de uma hora. Relembrou a grande conquista de 2016 e utilizou o jogo frente à França como exemplo. "Foi um momento lindo aquilo que aconteceu. Há uma imagem lindíssima quando o Raphaël se lesiona. Eu só gritava para o Nani ir para defesa-esquerdo e olho e vejo o Cristiano lá do outro lado do banco da França a passar a mensagem. É bonito ver esta comunhão neste coletivo. O que o Cristiano me dizia? ‘ó velho, ganhámos’. E eu dizia: ‘Está calado que isto não acabou.’ Um momento de liderança passa pela estratégia. Se não metesse o Éder dificilmente tínhamos ganho. Os sinais que mandamos para dentro em termos estratégicos, para os que estão a ser comandados por nós, são muito importantes. São sinais de liderança. Se eu metesse um defesa-central em vez do Éder estava a dizer à equipa que "estou aflito e quero ir a penáltis". Aos 75 minutos arrisquei tudo para ganhar o jogo", exemplificou.

Arriscou e ganhou numa liderança que conta como ponto-chave "o coletivo, com objetivo delineado com o que se pode alcançar e sem mentir, que é o pior que se pode fazer". *

Autor: André Ferreira