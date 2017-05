Continuar a ler

Questionado pelo facto de ter deixado de fora o 'herói' da final do Euro'2016, Fernando Santos foi peremptório: "Quando ninguém acreditava no Éder, quem é que o levou? Há dois anos perguntavam-me por que é que o levava. É a lei da vida", disse.



Também a ausência de Renato Sanches, campeão com a Seleção Nacional em França, foi abordada. "Depois dos jogadores terem sido campeões da Europa, parece sempre ser 'constrangedor' quando não são chamados, quando tenho de lhes dizer, mas faz parte da vida. Antes do Euro'2016 foi a mesma coisa: tenho de tomar decisões e assumo-as".

Éder e Renato Sanches ficaram de fora da convocatória de Fernando Santos para os jogos com Chipre (particular) e Letónia (qualificação para o Mundial) - o jogador do Bayern Munique foi convocado por Rui Jorge para o Europeu de Sub-21 -, uma escolha que o selecionador nacional aponta como uma questão de "ponderação"."Partimos sempre de um lote muito alargado, de 40 jogadores, que tem de emagrecer. Depois, passamos a uma lista de 30 e agora de 23 e ao selecionador compete reunir todos os dados. Depois, Portugal vai estar em várias competições ao mesmo tempo... Tive oportunidade de lhes dizer acerca das minhas escolhas", afirmou o técnico em conferência de imprensa esta quinta-feira.

Autor: Sofia Lobato