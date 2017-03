Continuar a ler

"Após a divulgação dos convocados da Seleção A, Rui Jorge anunciará os convocados para os compromissos de preparação da Seleção Nacional sub-21 diante da Noruega e da Alemanha", refere ainda a nota da FPF.



Os sub-21, já apurados para o Euro'2017 da categoria, defrontam a Noruega em 24 de março, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, às 18H15, e a Alemanha, em 28, às 17 horas, no Estádio VGAZI Stadion auf der Waldau, em Estugarda, Alemanha.

O selecionador de Portugal, Fernando Santos, anuncia na próxima quinta-feira, dia 16, às 12 horas, a convocatória para a dupla jornada da equipa das quinas, com Hungria e Suécia, informou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) O jogo com a Hungria, de qualificação para o Mundial'2018, está marcado para dia 25, no Estádio da Luz, enquanto o particular com a Suécia disputa-se a 28, às 19H45, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Autor: Lusa