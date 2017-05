Continuar a ler

O selecionador nacional falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, na divulgação da lista de convocados para o jogo com a Letónia, de qualificação para o Mundial'2018.Tiago, de 36 anos, termina contrato com o Atlético Madrid no final desta temporada e deverá anunciar o final da carreira . O médio representou Portugal em 66 jogos, tendo marcado três golos.O antigo jogador de Sporting de Braga e Benfica abandonou a Seleção Nacional após o Mundial'2010, mas com a chegada de Fernando Santos, em 2014, regressou à formação das quinas e foi uma das apostas do técnico, de 62 anos.Uma grave lesão acabou por afastar Tiago da fase final do Euro'2016.