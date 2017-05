Cristiano Ronaldo vai falhar o jogo de Portugal frente à seleção do Chipre, a 3 de junho, data da final da Liga dos Campeões na qual o Real Madrid vai defrontar a Juventus, em Cardiff. No entanto, seis dias depois, o capitão da equipa das quinas vai ser opção para o encontro de qualificação para o Mundial'2018 com a Letónia, em Riga, garantia dada por Fernando Santos esta quinta-feira."Espero que esteja bem fisicamente. Ronaldo está convocado e vai jogar. Até aproveito para lhe desejar boa sorte na final da Champions para chegar moralizado. Aproveito também para felicitar José Mourinho, já o fiz em particular, e faço agora publicamente. Tem sido um ano importante para vários treinadores portugueses campeões", afirmou o técnico após a divulgação da convocatória.E prosseguiu: "Claro que o Cristiano Ronaldo será importante e se tudo correr bem vai jogar contra a Letónia".

Autor: Sofia Lobato