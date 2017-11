Fernando Santos explicou que já estava planeado não chamar Cristiano Ronaldo para os dois encontros particulares com Arábia Saudita e Estados Unidos."Não cheguei sequer a ponderar essa possibilidade. Não estava nas minhas contas, como não esteve nos jogos antes do Euro, na Rússia e Luxemburgo. Quando planeei o trajeto até ao Mundial, já não contava com Ronaldo para estes jogos. Aconteceu isto, um caso diferente, solidário, mas alterar a questão desportiva por isso não me parecia que fosse correto", disse o selecionador nacional na antevisão ao encontro de sexta-feira com os sauditas, em Viseu.