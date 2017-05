"Portugal, historicamente, sempre teve excelentes treinadores, mas a classe atravessa um período de enorme vitalidade. Nos últimos anos, aliamos ao talento natural e mais empírico, do campo, um sólido sistema de formação de técnicos. Diria que é um dos melhores sistemas do mundo. O treinador português tem características intrínsecas do povo português: versatilidade, capacidade de improvisar e adaptar-se a situações diferentes e exigentes, com soluções rápidas para problemas. E a capacidade de se integrar em diferentes culturas e criar laços de amizade em qualquer parte do mundo", afirmou Fernando Santos em entrevista ao jornal brasileiro 'O Globo', sublinhando que a "competênca não tem idade".



"Há magníficos treinadores em todas as gerações. São sempre os resultados que ditam a reação dos torcedores".

Rui Vitória levou o Benfica ao tetracampeonato, Leonardo Jardim conquistou o campeonato francês, o Shakhtar Donetsk chegou à dobradinha na Ucrânia com Paulo Fonseca ao leme e Mourinho ainda pode vencer a Liga Europa depois de ter conquistado a Supertaça e Taça da Liga inglesa, isto depois de Fernando Santos ter levado Portugal aos píncaros com a conquista do Euro'2016. Os treinadores portugueses estão no topo do futebol mundial e o selecionador nacional percebe bem as razões para isso.

Autor: Sofia Lobato