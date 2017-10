Continuar a ler

Amarelos? - "Amanhã é que é o jogo, o outro logo se vê. Vou apresentar a equipa que entendo que será a melhor para abordar este jogo. Infelizmente sofremos uma derota com a Suíça e estivemos sempre sob pressão. Estes jogadores estao mais do que habituados, respeitam os adversários e não têm medo. Têm sempre respeito."



Cristiano Ronaldo jogará? - "Todos querem saber isso em todo o lado... só dou a minha equipa aos jogadoes duas horas antes, por isso não seria hoje que iria dizer."



Há o risco de jogadores pensarem já na Suíça? - "Se alguém estivesse a pensar na Suíça não vinha a Andorra. É um nome riscado das nossas conversas até depois deste jogo. Depois disso pensaremos no próximo confronto."



Fernando Santos garantiu que o foco está totalmente na seleção de Andorra, frisando que, nesta altura, ninguém pensa no encontro com a Suíça, na última jornada, que poderá decidir tudo sobre o apuramento para o Mundial'2018. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, que considerou uma "meia-final", o selecionador nacional não quis desvender se Cristiano Ronaldo (ou outro dos elementos em risco de suspensão, caso vejam amarelo) será poupado.Entrar pelo tema do relvado,... é o campo onde vamos jogar esta meia-final, diferente do que estamos habituados e mais favorável a Andorra, mas isso não pode servir de tema. Não foi tema para os meus jogadores, o tema tem sido o que é esta equipa e o que pode fazer. Andorra tem crescido nos ultimos tempos, com uma mescla de jogaodes experientes e jovens. Em quatro jogos em casa sofreu só 3 golos. E essa é uma questao central, pois temos de fazer golos para ganhar. Sabemos da determinação que tem. Se me perguntarem se Portugal é favorito, é óbvio; se vai ser fácil, direi que não. Se nos formos preocupar com o acessório não seria a atitude mais correta e sei que os jogadores vão ter a atitude correta."