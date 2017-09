"Temos uma convocatória mais alargada pensando nesses dois jogos, mas primeiro no de Andorra para que a equipa se possa apresentar nas melhores condições, com jogadores que nos deem garantias de poder estar em pleno se houver necessidade nos 180 minutos", acrescentou o selecionador nacional em conferência de imprensa.

O selecionador nacional Fernando Santos chamou esta quinta-feira "meia-final" e "final" aos dois últimos jogos que Portugal tem para fazer na qualificação para o Mundial'2018, diante de Andorra (7 de outubro) e Suíça (10 de outubro), justificando a escolha dos futebolista com os encadeamento e importância dos compromissos."O que se nota claramente é que nós vamos ter uma dupla jornada importantíssima e decisiva, decisiva, com uma 'meia-final' em Andorra e uma 'final' aqui com a Suíça, depois de vencermos Andorra. Se não vencermos é seguro que não haverá final. Por isso, o nosso foco principal está no jogo de Andorra. Para isso escolhemos os jogadores que nos deem o máximo de garantias para estes jogos", adiantou o técnico nacional, referindo-se à convocatória onde se destaca a ausência de Fábio Coentrão (Sporting) e os regressos de Renato Sanches (Swansea), Éder (Lokomotiv Moscovo) e Gonçalo Guedes (Valencia).