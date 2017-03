Fernando Santos, selecionador nacional, divulga hoje, às 12 horas, na Cidade do Futebol, a convocatória para os jogos de Portugal contra Hungria e Suécia. O primeiro duelo realiza-se no Estádio da Luz, a 25 de março, e conta para a fase de apuramento para o Mundial 2018. Já o jogo com a Suécia, três dias depois, no Estádio do Marítimo, é de caráter particular.

Com o objetivo de encher os estádios nestes dois duelos, o próprio Fernando Santos resolveu telefonar ontem a alguns adeptos. Parece mentira mas aconteceu mesmo, como se pode ver num vídeo no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Numa curta gravação, o selecionador nacional telefona para uma adepta, de nome Mariana, e surpreende-a com o convite para assistir ao vivo ao encontro com a Hungria.

Durante o dia de ontem, qualquer adepto que estivesse registado no site da FPF podia ter sido contactado pelo treinador que em 2016 conduziu Portugal ao título de campeão europeu. Recorde-se que a Seleção Nacional ocupa neste momento o 2º lugar do Grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial da Rússia, a três pontos da Suíça. Portugal perdeu (0-2) o primeiro jogo, precisamente com os helvéticos, e goleou nos três seguintes: 6-0 na receção a Andorra e o mesmo resultado na viagem às Ilhas Faroé, e 4-1 à Letónia, em casa. Como só o vencedor do Grupo garante o apuramento direto, a equipa orientada por Fernando Santos não pode desperdiçar mais pontos para terminar à frente da Suíça. Sub-21 também hoje Depois de Fernando Santos, será a vez de Rui Jorge, selecionador nacional sub-21, divulgar os convocados para os jogos particulares com Noruega e Alemanha, de preparação para o Europeu, cuja fase final se disputa este ano na Polónia. Portugal joga com a Noruega dia 24 deste mês, no Estoril, e com a Alemanha, quatro dias depois, em Estugarda.

Autor: Miguel Amaro