Fernando Santos considerou que a Arábia Saudita e os EUA são "adversários diferentes, que apresentam futebol com características diferentes".



"Os EUA são uma equipa com um jogo mais objetivo, mais rápido, tem jogadores com boa qualidade técnica, que promovem o jogo rápido. Temos de ter muita atenção mas podemos fazer um bom jogo e vencer", justificou.



Fernando Santos confirmou esta segunda-feira que vai haver mudanças no onze da Seleção Nacional frente aos EUA face ao encontro realizado em Viseu, estando em cima da mesa a possibilidade de "todos ou quase todos" que foram convocados para estes dois jogos particulares terem uma oportunidade."Vai jogar uma equipa com alguns jogadores que alinharam em Viseu e outros que não. Todos ou muito perto de todos irão jogar, se o jogo o permitir. A equipa vai corresponder aos nossos anseios. O povo português vai manifestar o seu lado humano fortíssimo e do lado de cá vai estar uma equipa capaz, que vai fazer tudo para dar uma alegria, para vencer", disse o selecionador nacional.