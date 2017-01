Em Chaves mora um verdadeiro tomba-gigantes. Depois do FC Porto, caiu o Sporting e os ‘valentes transmontanos’ já estão nas meias-finais da Taça de Portugal. Um feito que enche de orgulho as gentes de Trás-os-Montes, que sonham com a repetição da caminhada de 2010, na altura terminada aos pés do FC Porto, em pleno Estádio do Jamor.

O ambiente que se viveu no Municipal foi sempre de grande fé e entusiasmo. O empate no sábado com o mesmo Sporting encheu os adeptos flavienses de esperança e isso notou-se na forma como apoiaram a equipa desde o apito inicial de Artur Soares Dias. Mas a verdadeira festa iniciou-se depois do minuto 87, altura em que Carlos Ponck saltou mais alto que todos e colocou a bola no fundo da baliza de Beto. O fantasma do prolongamento estava finalmente afastado, o nervosismo era agora menor e a euforia começava a tomar conta das bancadas. Até que Soares Dias apitou pela última vez e as bancadas explodiram de alegria. Um final feliz para um clube que não há muitos anos estava mergulhado na 2ª Divisão.

Pés assentes no chão Apesar da euforia natural de quem acabou de eliminar o Sporting e apurou-se para as meias-finais da Taça, há ainda mais dois jogos pela frente antes de uma possível chegada ao Jamor e, por isso, também é necessário quem tenha calma. Foi o que fez o presidente do clube, Bruno Carvalho, que, mesmo assim, não escondeu a felicidade pelo feito conquistado.



"Esta é uma vitória dedicada a todo o grupo, que sempre demonstrou humildade e respeito pelos adversário. Tínhamos um objetivo traçado, que se mantém, e o sonho de repetir a final de 2010. Somos os representantes não só desta região como também do interior norte e queremos merecer o respeito de toda essa gente, independentemente do adversário que nos possa tocar vamos encarar esse jogo com o mesmo respeito que encarámos todos os adversários até aqui. A nossa meta é o Jamor. Desta vez, se pudermos, para ganhar. Mas vamos com calma que ainda há muito por fazer", referiu Bruno Carvalho, que aponta já a mira para o Nacional.

Autor: José Miguel Machado