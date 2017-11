O Vilafranquense chegou aos oitavos-de-final da Taça de Portugal em 2016/17 (eliminando o Paços de Ferreira e só perdendo diante do V. Guimarães), igualando o melhor percurso do clube, que datava de 2003/04, ainda com Rui Vitória como treinador. Na altura, num plantel que integrava nomes que viriam a deixar marca no futebol português como Tiago Caeiro ou Marinho, os ribatejanos apenas se viram vergados diante do FC Porto de José Mourinho, no último jogo de sempre no Estádio da Antas, por quatro golos sem resposta.Desta feita, o desejo entre o grupo é semelhante ao de há um ano e o técnico Filipe Coelho garantiu uma "equipa muito confiante e ciente" do desafio que tem pela frente."Podemos atingir, outra vez, o máximo histórico do clube. Sabemos também que o Praiense é uma excelente equipa e que teremos de estar no limite das nossas capacidades para conseguir vencer", revelou a Record, elogiando o oponente açoriano que "mantém a base da época passada, com o mesmo treinador". Quanto ao onze a apresentar, o técnico, de 37 anos, não abre o jogo: "Felizmente temos um plantel que nos permite alternâncias."

Autor: Flávio Miguel Silva