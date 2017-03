Continuar a ler

"Mesmo assim, eu não devia ter feito o que fiz. Não era um jornalista, era um empregado do clube, mas isso não desculpa o que fiz e não devia ter feito", assumiu o treinador serrano, na conferência de imprensa após o empate (2-2) com o V. Guimarães B, quando questionado sobre o vídeo que na última semana se tornou viral.Fausto Batista, vice-presidente do Sp. Covilhã, embora frise não confundir as atitudes de uma pessoa com a instituição, repudiou o que considera ter sido uma provocação feita pelo funcionário do clube adversário ao treinador dos 'leões da serra'."Isto não deve existir numa sala de imprensa. Uma sala de imprensa serve para os jornalistas fazerem perguntas, não para funcionários de um clube fazerem provocações. Aquilo que se passou foi uma provocação de um funcionário, depois de uma provocação existente durante o jogo", vincou o dirigente serrano, que se mostrou solidário com Filipe Gouveia.Fausto Batista lamentou igualmente que as imagens vindas a público, de uma situação que aconteceu antes do início da conferência de imprensa, "só mostrem uma parte, o que interessa"."Estamos com o treinador, apoiamos o treinador e compete a quem estava presente defender a imagem do treinador, porque tem sido uma pessoa correta, honesta e educada", reforçou o vice-presidente do emblema serrano.