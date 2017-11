Continuar a ler

Contudo, o técnico continua a não poder contar com Ricardo, Nuno André Coelho, Tiago Galvão, Jordan, William e Djavan, todos lesionados.



O Desportivo de Chaves, 14.º classificado com 11 pontos, visita o Belenenses, sétimo com 16, pelas 20:30 de sexta-feira.



Lista dos 19 convocados:



Guarda-redes: António Filipe e Emanuel Novo.



Defesas: Paulinho, Anderson, Maras, Domingos Duarte, Rúben Ferreira e Furlan.



Médios: Jefferson, Pedro Tiba, Bressan, Patrão e Filipe Melo.



O treinador do Desportivo de Chaves, Luís Castro, convocou 19 jogadores para a deslocação ao recinto do Belenenses, sexta-feira, no jogo de abertura da 12.ª jornada da Liga NOS.De fora no último encontro, Filipe Melo e Furlan estão de regresso, após recuperarem de lesão.