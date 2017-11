Continuar a ler

"Tínhamos uma estratégia montada na primeira parte, em que deixámos o Rio Ave circular, porque pressionar alto o Rio Ave é muito difícil. O Sporting tentou fazer isso na última jornada e foi muitas vezes ultrapassado. Optámos por essa estratégia e estava a correr bem. A partir dos dez minutos, altura em que teve uma oportunidade, o Rio Ave não criou mais nada. Também não conseguimos sair com sucesso, mas estávamos a controlar o jogo. Pelos 40 minutos, falhámos a pressão entrelinhas e ao primeiro remate o Rio Ave marcou. Depois, tentámos tudo para o Rio Ave não sair. O que faltou foi concretizarmos as oportunidades. Não foram muitas, mas tivemos aquela do Victor Andrade e voltávamos à discussão do jogo se tivéssemos marcado.""É um ciclo muito negativo. O que se pode fazer é o que temos tentado fazer nestas duas semanas: trabalhando o aspeto anímico e o aspeto estratégico. Definimos uma estratégia mais defensiva, com algum sucesso e os jogadores foram acreditando. Definindo planos claros, realmente percebemos o que conseguimos fazer. Hoje, podíamos ter conseguido pontuar. É este o caminho para sair deste ciclo: definir um plano, sermos concretos e seguir até ao fim.""O Rio Ave também abdicou um bocadinho de pegar no jogo. Temos tido muita dificuldade em vencer o Rio Ave aqui nos últimos anos. Analisando os jogos anteriores e sabendo a posse de bola que esta equipa acumula, ao nível dos 'grandes', julgo que este era o caminho. O que poderia acontecer ou não, não podemos saber. A estratégia foi boa, a reação foi melhor.""No calor discutimos algumas decisões. O que controlamos e o foco é, de facto, não termos finalizado da melhor forma. O trabalho do árbitro deixo para vocês.""Neste momento não há nenhuma informação. Temos mais duas semanas para trabalhar e temos de nos focar neste plano. Quando estamos num momento bom as coisas saem naturalmente, nestes momentos não há tanto espaço para a criatividade."