"Eu tenho é de me focar no grupo, percebermos que não é o Filipe Pedro que é importante neste momento, não é o Kléber, o Joel ou o Pedro Monteiro. Não interessam nomes, interessa o clube. Estamos focados em alterar o nosso momento e em fazer pontos em Paços. Sinceramente, não estou muito preocupado com o que possa acontecer", disse.Na conferência de imprensa realizada hoje no Estádio António Coimbra da Mota, o técnico aproveitou ainda para reiterar a sua segurança na preparação deste jogo, apesar do momento negativo em torno da equipa, que ocupa o último lugar da classificação, com apenas seis pontos em nove jogos."Estou muito tranquilo, seguro, tenho tido um apoio muito grande da direção, que tem estado todos os dias em contacto comigo, tem visualizado os nossos treinos e dado bastante 'feedback'. Deixa-me tranquilo e, acima de tudo, confiante para este embate e esta estreia", referiu, a propósito do seu primeiro desafio como treinador na Liga NOS.Já sobre o ambiente no plantel, após esta sucessão de resultados negativos, Filipe Pedro assegurou que a semana de treinos serviu para elevar os níveis de confiança e moral dos jogadores."Como é natural, após oito derrotas consecutivas, o grupo está um pouco apreensivo. Ao longo da semana, com o trabalho que fomos fazendo, fomos alterando esse estado anímico e sinto-os cada vez mais. Fazer um ponto, no mínimo, é um objetivo a cumprir", sublinhou, sem adiantar se irá efetuar muitas alterações na equipa.O embate entre o Paços de Ferreira, 13.º classificado com nove pontos, e o Estoril, último com seis, a contar para a 10.ª jornada da I Liga, está marcado para domingo, às 18 horas, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, e vai ser arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.