Os uniformes dos elementos do staff da Liga e dos participantes em várias atividades paralelas da final four, a decorrer de 25 a 29 de janeiro, bem como o Jogo das Lendas, Torneio Inter-Escolas e Corrida do Adepto também utilizarão o sistema.Segundo o presidente da LPFP, Pedro Proença, trata-se de "mais uma iniciativa no âmbito da responsabilidade social a que o organismo se obriga e que permite tornar o espetáculo do futebol mais inclusivo"."Queremos que o futebol seja mesmo para todos", referiu Pedro Proença.Para Miguel Neiva, presidente da Associação ColorADD e criador do código, existente desde o ano 2000, esta é "uma ferramenta capaz de incluir sem discriminar, que não obriga à assunção da dificuldade em entender a cor perante a sociedade".A associação liderada por Miguel Neiva pretende "contribuir para a inclusão e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos com dificuldade de interpretação de cores, oferecendo aos daltónicos independência aquisitiva e integração social, dada a transversalidade da sua aplicação em todos os quadrantes da sociedade".O código recebeu, desde o início do milénio, a Medalha de Ouro da Comemoração da Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Prémio de Acessibilidade aos Transportes pelo IMTT, ambos em 2012, a Medalha Municipal de Mérito -- Grau Prata atribuído pela Câmara Municipal do Porto e uma Menção Honrosa atribuída pela APMP, ambos em 2013.O daltonismo, perturbação da perceção visual caracterizada pela incapacidade de diferenciar todas ou algumas cores, é uma limitação não visível, incurável, transmitida hereditariamente e que afeta cerca de 350 milhões de pessoas em todo o Mundo, maioritariamente homens.