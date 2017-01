Continuar a ler

Segundo os números da estação pública de televisão, os dois jogos do vencedor da competição no Algarve, onde se disputaram as meias-finais e a final, "foram as partidas de futebol, entre equipas portuguesas, mais vistas desde agosto de 2016", acrescenta a LPFP.O Moreirense conquistou a Taça da Liga ao bater, no estádio do Algarve, o Sporting de Braga por 1-0, com um golo de Caué aos 45'+1, de grande penalidade.