Continuar a ler

O único golo da partida, da autoria de Gustavo Souza, surgiu no início da segunda metade.O treinador da equipa principal, Luís Castro, aproveitou este jogo de preparação para utilizar os jogadores com menos minutos no campeonato.De fora ficaram Nuno André Coelho, Tiago Galvão e Jordan, a recuperarem de lesões. Também William, Ricardo, Domingos Duarte, Filipe Melo e Djavan não fizeram parte das contas de Luís Castro por estarem em tratamento médico.Já Hamdou Elhouni (Libia), Jorginho (Guiné-Bissau) e Márcio (Cabo Verde) só regressam na próxima semana por estarem ao serviço das respetivas seleções nacionais.