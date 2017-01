José Viterbo já poderá estrear este domingo dois reforços de Inverno, para que o U. Madeira possa chegar à vitória, numa partida complicada frente a um Leixões também a necessitar de pontos.Assim, os responsáveis unionistas confirmaram que o jovem goleador Flávio Silva que tem brilhado na equipa B azul e amarela na com petição regional, pode defrontar os leixonenses. Este jovem atacante natural da Guiné-Bissau e que passou pelo Benfica B e Covilhã, apesar da sua idade (20 anos), vem demonstrando grandes qualidades em termos finalização, pois já marcou 15 golos, com 4 hat-tricks.Quem também pode ir a jogo, pois o seu certificado internacional já chegou, é o brasileiro Luís Carlos, embora Viterbo tenha revelado que este avançado ainda denota algumas limitações em termos de condição física e que lhe permita jogar os 90 minutos. O médio defensivo Marakis que assinou por uma época e meia, ainda aguarda a chegada do certificado internacional.

Autor: João Manuel Fernandes