Com o intuito de colocar uma pedra sobre as constantes e perturbantes especulações sobre as eventuais saídas e entradas de jogadores no plantel dos flavienses, a SAD congelou os dossiês e já fez saber que até ao jogo de domingo, em Vila do Conde, não haverá qualquer novidade relacionada com a reabertura do mercado de inverno, nem muito menos algum comentário sobre o assunto.

O foco do momento, tal como garantiram os flavienses, é mesmo o ‘ataque’ ao sexto lugar, agora ocupado precisamente pelo Rio Ave, opositor nesta jornada 16.

Continuar a ler

Os responsáveis do Chaves querem que o seu conjunto esteja apenas focado neste jogo, procurando chegar a um posto que pode dar acesso aos lugares da Liga Europa e mesmo sem ser esse o seu principal objetivo, pois já fizeram saber que os 40 pontos são a meta, ninguém fala sobre a reabertura de mercado para não desviar as atenções e manter a concentração. O plantel voltou ontem, pela manhã, a trabalhar sobre as ordens de Ricardo Soares, no centro de estágio em Vila Pouca de Aguiar, e, para além dos lesionados Hamdou e Mathaus e de João Mário, ao serviço da Guiné na CAN, todos estiveram disponíveis. O plantel teve um amanhecer diferente e foram surpreendidos pelos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Chaves, que para manter a tradição e ainda antes do início dos treino cantaram os Reis para todo o grupo de trabalho.

Autor: Paulo Silva Reis