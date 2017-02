O FC Porto B vem de uma vitória e um empate nas últimas duas jornadas do campeonato e, a meio desta semana, eliminou o Man. United (sub-23) na Premier League International Cup. A equipa vive um bom momento, a julgar por estes resultados, contudo continua em zona aflita da classificação, dois pontos acima dos lugares de descida. Hoje a equipa de Folha tem um duelo difícil, na Covilhã, e o treinador alerta para os perigos do adversário. "Temos de ser iguais ao que fizemos em muitos outros jogos, tendo sempre a preocupação de ter um controlo do jogo com a bola e não ser surpreendido nas transições do adversário. O Sp. Covilhã é uma equipa que em casa é muito forte", afirmou Folha ao site do clube.

No Sp. Covilhã, face às ausências forçadas de Diarrá (castigado) e Djikiné (lesionado), a opção para trinco deverá recair em Sambinha.