Questionado sobre os responsáveis por este clima, Fontelas Gomes não quis nomeá-lo: "Os responsáveis são os elementos que constantemente atacam equipas de arbitragem e põem em causa a seriedade das equipas de arbitragem. São os que falam. Não vou identificar ninguém, essas pessoas sabem quem são, o que dizem, o que comentam e o que vão pondo na comunicação social. Devem fazer um período de reflexão".



O dirigente alertou ainda que a questão não se restringe a FC Porto, Benfica e Sporting: "Não são os clubes grandes, são todos os elementos que têm contribuído para este clima. Não só os clubes grandes mas também os clubes grandes".



José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem, afirmou esta quarta-feira que é urgente afastar o clima de tensão que rodeia a arbitragem, frisando as ameaças denunciadas por Fernando Gomes."É prioritário dar tranquilidade aos árbitros. O que o presidente expôs foram as ameaças constantes que os árbitros sofrem. Aquilo que tem sido a ameaça constante aos árbitros e já nem digo fim de semana após fim de semana, mas diariamente, deixa este grupo, que devia estar focado só em apitar em jogos, a pensar também nas suas famílias", referiu à SIC Notícias.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto