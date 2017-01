Continuar a ler

O dirigente abordou depois a reunião que terá na quarta-feira com os clubes, admitindo que o tema será tratado nps trabalhos: "É uma reunião de trabalho. Somos um Conselho de Arbitragem que gosta de estar próximo e essa reunião vai ser para que os clubes consigam perceber o nosso trabalho".



Fontelas Gomes voltou depois a pedir contenção nas palavras dos agentes do futebol sobre a arbitragem: "Fiz há uma semana uma artigo nesse sentido. Não me canso de pedir essa contenção e um clima favorável para os árbitros estarem tranquilos e com isso contribuir para que haja mais acertos".



José Fontelas Gomes mostrou-se satisfeito com as conclusões da reunião desta tarde com a Polícia de Segurança Pública, afirmando que os árbitros terão todas as condições para fazer o seu trabalho em segurança."Fomos muito bem recebidos. Já tínhamos alertado para algumas destas ameaças. O que mais nos preocupou e que nos levou a contactar a PSP foi este crescendo de ameaças dos últimos tempos e por estarem a afetar também as famílias das equipas de arbitragem. Neste momento as condições de segurança estão garantidas, os árbitros estão tranquilos. Terão todas as condições para arbitrar jogos de futebol. Estamos plenamente confortáveis com aquilo que foi decidido nesta reunião. Satisfaz-nos o plano que foi traçado", referiu o presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol à saída.

Autor: Luís Miroto Simões