José Fontelas Gomes fez esta quarta-feira um balanço positivo da introdução do vídeo-árbitro na Liga NOS, criticando os que usam a tecnologia como mais um fator de clivagem."O vídeo-árbitro não deveria ser fator de clivagem. A introdução dessa ferramenta foi para dar mais transparência ao futebol. Auxilia o árbitro na tomada de decisões, é um projeto que ainda está em crescimento e terá as suas falhas naturais", começou por dizer à SIC Notícias.O dirigente falou depois sobre a falha no sistema no jogo Aves-Benfica, salientando que foi a única em 7.290 minutos: "Falhou a tecnologia, como falha o ser o humano. Não devia ser mais um fator de clivagem no futebol português, mas as pessoas usam tudo e mais alguma coisa para isso Se não a anunciássemos, ninguém ficaria a saber. Foi a única deste género em 7.290 minutos. Tivemos 30 minutos em que não utilizámos a ferramenta. Essas dificuldades que vão surgindo, vamos ultrapassando. No final da temporada teremos um saldo muito positivo como temos até agora nestas jornadas. 15 decisões foram revertidas e este foi dos inícios do campeonato com menos erros grosseiros que pudessem afetar a verdade desportiva".

Autor: Pedro Gonçalo Pinto