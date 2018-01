No segundo e último dia do congresso internacional ‘Football is Medicine’ estiveram em debate os benefícios da prática desportiva, e especificamente do futebol, na prevenção e combate a diversas doenças. Assim como a adaptação exigida aos promotores para cada praticante ou para grupos. Por exemplo, os diferentes tipos de desenvolvimento muscular e ósseo em distintas faixas etárias e géneros pressupõem uma preparação do estilo de jogo e treino, por parte dos técnicos e/ou promotores do futebol recreativo.

Já no combate ao excesso de peso e obesidade nas crianças e nos adolescentes, o futebol foi apresentado como a atividade física que mais pode ajudar. É popular, logo é mais fácil apelar à sua prática, é um desporto que não exige muito financeiramente, é fácil de jogar, tem regras simples, existem vários tipos de jogo e não é tão exigente em termos logísticos como outros desportos.

A importância da motivação ou da automotivação também foi um tema abordado na Cidade do Futebol. Anne-Marie Elbe, médica da Federação Europeia da Psicologia no Desporto defendeu que "é fundamental a motivação vir do interior". Mas há outros fatores que ajudam a perceber porque é que o futebol é um desporto propício à promoção da automotivação, tais como: a autonomia, ou seja, no futebol recreativo qualquer pessoa pode jogar na posição que quiser; a competência, pois exige boa coordenação e atenção permanente; e, ainda, a identificação com os outros praticantes, a partilha da mesma paixão e o convívio no balneário e após os jogos.

Já Pedro Teixeira, professor na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e filho do treinador Artur Jorge, campeão europeu pelo FC Porto, apresentou um estudo no qual é revelado que o interesse por praticar futebol vai diminuindo com o avançar da idade.