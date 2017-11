O treino de ontem na Academia Hagi mereceu a visita de vários elementos da Força Aérea Portuguesa destacados em Constança, que ofereceram uma recordação a Rui Jorge.Esta missão militar, executada no âmbito da concretização das medidas de estabilização regional no flanco Sul/Este do território da Aliança Atlântica, decorre até ao próximo dia 17 através do destacamento de 70 militares. Cerca de metade desse contingente vai estar hoje nas bancadas a torcer pelas cores portuguesas.