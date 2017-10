Domingos Paciência está a fazer do Restelo uma fortaleza. O Belenenses soma quatro jogos em casa, tem três vitórias e apenas um empate.

É certo que o arranque da época oficial foi para esquecer (derrota com o Real para a Taça da Liga), mas Domingos Paciência reuniu as tropas e montou o quartel-general. Com cinco golos marcados e dois sofridos, o Belenenses venceu sempre pela margem mínima no Restelo. Derrotou o Marítimo por 1-0, depois empatou com o V. Setúbal 1-1. Voltou às vitórias frente ao Estoril (2-1). Por fim, levou a melhor sobre o V. Guimarães (1-0).

Com o campeonato parado para os compromissos das seleções, Domingos Paciência não tem contado com Tandjigora e Saré, ao serviço das respetivas seleções, bem como João Diogo a Fredy, que continuam a recuperar de lesões.

