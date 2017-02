O jogo grande da jornada 18 do campeonato disputa-se em Gualter, onde o Sp. Braga, ainda sem perder em casa, recebe o Benfica com quem empatou (2-2) na Luz na primeira volta.Do lado das águias, o desejo é de vencer um embate muito difícil. "Independentemente da diferença pontual, um jogo em Braga é sempre complicadíssimo. Estamos preparados, sabemos o que podemos enfrentar e não nos vamos desviar do caminho que queremos seguir", sustentou o treinador-adjunto das águias, Mário Silva, que sabe bem os predicados do adversário. "O Sp. Braga é uma equipa pragmática, que tenta aproveitar a superioridade numérica em transições. Temos de atacar bem e com inteligência", assumiu, no site do Benfica.Já Paulo Tavares, técnico dos arsenalistas, quer manter a boa sequência dentro de portas. "Não perdemos qualquer jogo aqui e queremos continuar assim. O nosso grande objetivo é vencer o Benfica de forma a pressioná-los, já que são segundos classificados. Queremos também defender o terceiro lugar", anteviu. Em comparação ao que foi feito em 2015/16, Paulo Tavares foi taxativo: "O Sp. Braga era uma equipa forte e este ano continua a sê-lo, mas é óbvio que o Benfica tem argumentos que nós não temos", apontou, o treinador.

Autor: José Mário