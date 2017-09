Continuar a ler

Certificados, sob reserva, foram outros 14 emblemas, casos de Boavista, Cova da Piedade, Aves, Feirense, Tondela, U. Madeira, P. Ferreira, Penafiel, Gil Vicente, Chaves, Moreirense, Sporting da Covilhã, União de Leiria e V. Setúbal.



Estes 21 clubes juntam-se aos já certificados Marítimo, Nacional, Rio Ave, Sporting, FC Porto, Sp. Braga, V. Guimarães, Benfica, Estoril e Belenenses, cujo reconhecimento ocorreu na época passada.



Na ocasião, o líder federativo, Fernando Gomes afirmou que esta distinção serve para atestar "o trabalho conjunto realizado por clubes e FPF no sentido de elevar e qualificar o processo de formação do jovem jogador de futebol em Portugal".



"Onze mil jogadores nacionais representam estes clubes em 2016/17, cerca de 8% de todos os futebolistas federados. 70% dos jogadores que chegam às seleções nacionais, desde 2012, fazem parte dos seus quadros. São, sejamos claros, os alicerces nos quais o país e a FPF se apoiam para a sua representação nacional ao mais alto nível", frisou Gomes, aludindo aos 48 clubes que participaram neste processo.



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta sexta-feira ter certificado 21 clubes como entidade formadoras, 14 dos quais com reservas, numa cerimónia que decorreu na Cidade do Futebol.Académica, AD Estação, Trofense, União Micaelense, Famalicão, Real Massamá e Varzim foram certificados pela FPF, na época 2016/17, após avaliação exaustiva e com base no regulamento e manual de certificação.

Autor: Lusa