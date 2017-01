Continuar a ler

A nota informativa, publicada no site da FPF, explica que na "competição mista podem competir os jogadores e jogadoras inscritos na categoria sub-13 e sub-14, podendo ainda ser incluídas na prova até três jogadoras sub-15 e é disputada por um limite máximo de 22 clubes (Fase Nacional)".



A outra competição é destinada a jogadoras que estejam "inscritas nas categorias sub-15, sub-14 e sub-13, sendo que cada equipa pode ainda utilizar três futebolistas sub-16".

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta segunda-feira a criação de duas novas competições de futebol feminino, que cimentam a aposta do organismo federativo nesta variante.As duas provas são destinadas aos escalões de formação: Taça Nacional sub-14 mista e Taça Nacional Juvenil de futebol feminino em futebol 7. Pretende-se assim melhorar a integração competitiva num escalão no qual as jovens jogadoras por vezes têm dificuldade em competir.

Autor: Cláudia Marques