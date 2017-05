A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu abrir um programa de apoio ao melhoramento de infraestruturas dos clubes da 2ª Liga num valor total de meio milhão de euros.

A exemplo de outras iniciativas, os clubes terão de candidatar-se com projetos que justifiquem esta ajuda financeira que se destina exclusivamente à criação ou melhoria de infraestruturas.

Continuar a ler

Podem concorrer a este programa todos os clubes que participam no campeonato desta época (2016/17) da 2ª Liga, assim como os clubes que estarão neste escalão na próxima temporada uma vez que o programa só será aberto no dia 1 de julho. Isto é, clubes despromovidos e promovidos poderão ter acesso a esta linha de crédito que apenas exclui os emblemas que têm equipas B. Por outras palavras, Benfica, FC Porto, Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães ficam fora deste apoio devidamente protocolado com a Liga.

Recentemente a FPF decidiu apoiar clubes da 1ª Liga, através da implementação do vídeo-árbitro que irá ser utilizado já na próxima temporada. Esse projeto tem um custo próximo dos 600 mil euros. Além desta medida, foram reforçados os prémios da Taça de Portugal (um milhão de euros afetados a 155 clubes), conforme Record noticiou ontem. Já em março foram assinados programas de apoio a clubes não profissionais no valor de 3,2 milhões de euros, assim como foram abertos programas de apoio aos sócios da FPF (associações, APAF, etc) no valor de 2,4 milhões de euros.

Atendendo aos bons resultados financeiros, a FPF entendeu criar este programa de apoio aos clubes da 2ª Liga.