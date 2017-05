A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai distribuir mais 1 milhão de euros por todos os clubes que participaram na Taça de Portugal desta temporada. Esta verba extraordinária resulta dos bons resultados financeiros do organismo nesta temporada, em grande parte justificados pela vitória no Euro'2016, e faz com que haja margem para reforçar o prémio.

Para os grandes, trata-se de uma verba quase irrisória, mas é algo que pode fazer uma grande diferença para emblemas mais modestos. Para se ter uma ideia, um clube que seja eliminado na 1ª eliminatória tem direito a 2 mil euros. Com este reforço extraordinário, que apenas será concedido nesta temporada, irá receber quase o dobro.

As verbas vão sendo ajustadas proporcionalmente, em função do número de partidas disputadas por cada equipa até às meias-finais. Quer isso dizer que Estoril e Chaves, eliminados nessa ronda, terão exatamente o mesmo reforço no prémio que os finalistas Benfica e V. Guimarães. Em finais de setembro, a FPF divulgou o plano de prémios para todas as eliminatórias da Taça de Portugal. As 120 equipas participantes na primeira ronda tinham direito a 2 mil euros cada, um valor que vai crescendo a cada eliminatória até chegar aos 300 mil euros para o vencedor da prova (o finalista vencido tem direito a metade). Os clubes cujos jogos têm transmissão televisiva têm direito a outro extra, que varia entre os 50 mil euros (3ª eliminatória) e os 300 mil (final). Contas feitas, a FPF vai distribuir 4,5 milhões de euros pelos 155 clubes que participaram na Taça de Portugal. Trata-se de um aumento de cerca de 30 por cento em relação ao ano passado e um recorde na história da competição, resultando dos 1,3 milhões de euros já previstos inicialmente como prémio de presença, mais 2,2 milhões de direitos de TV, aos quais se soma agora este milhão de euros extraordinários.

Autor: Sérgio Krithinas